Bari piange Mariolina De Fano, l’attrice si è spenta nel suo appartamento al quartiere Libertà (Di martedì 18 agosto 2020) E’ morta nel primo pomeriggio di oggi Mariolina De Fano una delle attrici più amate a Bari. Mariolina De Fano era molto famosa per aver partecipato a diverse commedie baresi. Attrice di teatro, è stata protagonista anche di numerose serie tv, recitando accanto a attori famosissimi. Mariolina De Fano aveva 79 anni. Era nata il 14 ottobre del 1940. Leggi su baritalianews

