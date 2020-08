Bari, da anni picchiava la moglie disabile: dopo la denuncia scattato l'allontanamento da casa (Di martedì 18 agosto 2020) Per l'uomo anche il divieto di avvicinare la donna. I provvedimenti dopo la richiesta di aiuto alla polizia per l'ennesimo episodio: con uno schiaffo le aveva rotto gli occhiali sul viso Leggi su repubblica

Nella denuncia, presentata all'indomani dell'ennesima aggressione dopo essere stata medicata nel Policlinico di Bari, la donna ha ricostruito gli ultimi anni di violenze, iniziate quando è ...

