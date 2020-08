Barcellona, Rivaldo: «Messi avrà pensato all’addio dopo l’8-2…» (Di martedì 18 agosto 2020) Rivaldo ha commentato il momento difficile del Barcellona, sua ex squadra Rivaldo, ex fantasista del Barcellona, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato il momento difficile del club blaugrana e dell’ipotetico addio di Lionel Messi. KOEMAN – «Tutto indica che il Barcellona punterà su RonaldKoeman come nuovo allenatore del club dopo che QuiqueSetién se ne è andato. Oltre ad essere un giocatore storico del Barcellona ed essere una brava persona, ha imparato molto nella sua carriera e ha svolto un buon lavoro in diversi club in cui è stato. Certo, avrà una grossa responsabilità sulle spalle e avrà bisogno di tempo per introdurre i suoi metodi». FUTURO ... Leggi su calcionews24

infoitsport : Rivaldo: 'Messi? Normale riflettere dopo Barcellona-Bayern, ma non lascerà il club gratis' - zazoomblog : Barcellona Rivaldo: “Messi può aver pensato di andare via. Koeman può fare molto bene” - #Barcellona #Rivaldo: #“M… - zazoomblog : Barcellona Rivaldo: “Messi può aver pensato di andare via. Koeman può fare molto bene” - #Barcellona #Rivaldo: #“M… - TUTTOJUVE_COM : Rivaldo: 'Messi sta bene a Barcellona, non credo che andrà via. Comunque costerebbe molto...' - GIUSPEDU : RT @sportface2016: #Barcellona Le parole dell'ex #Rivaldo sul futuro di Leo #Messi e il possibile arrivo di #Koeman in panchina https://t.c… -