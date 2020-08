Barcellona, Bartomeu: «Abbiamo scelto Koeman, siamo di fronte a una crisi sportiva» (Di martedì 18 agosto 2020) Il presidente del Barcellona ha parlato della crisi e delle decisioni che stanno avvenendo all’interno del club blaugrana Dopo il vertice di ieri, il presidente del Barcellona Bartomeu ha tenuto oggi una conferenza stampa dove ha annunciato Ronald Koeman come nuovo allenatore. Il patron blaugrana ha parlato, però, anche della crisi del club. crisi E DECISIONI – «Sono preoccupato, stiamo pensando alle misure da prendere per ribaltare la situazione intorno alla squadra. L’addio di Abidal è stata una sua decisione. Apprezzo il lavoro che ha svolto negli anni. Non Abbiamo voluto dimetterci perché il campionato inizia tra cinque settimane ed è necessario prepararsi. Non ... Leggi su calcionews24

Dopo il vertice di ieri, il presidente del Barcellona Bartomeu ha tenuto oggi una conferenza stampa dove ha annunciato Ronald Koeman come nuovo allenatore. Il patron blaugrana ha parlato, però, anche ...

Bartomeu: «Messi vuole finire la carriera al Barça»

Parlo regolarmente con lui e con il padre, è parte del nostro progetto. Koeman sarà il nuovo allenatore e mi ha detto che Messi sarà al centro del nostro nuovo progetto”. Lo ha detto il presidente del ...

