Barbara Capponi: vita privata, età, carriera, Instagram, marito e figli della giornalista (Di martedì 18 agosto 2020) Scopriamo qualcosa di più della vita privata di Barbara Capponi, giornalista e conduttrice tv. Da anni la bella professionista marchigiana ci informa sulle notizie più importanti dall’Italia e dal mondo dagli studi del tg, ma da qualche tempo si occupa anche di argomenti più leggeri in Uno Mattina Estate. Preparata, rigorosa, garbata ed anche bella, vediamo qualcosa di più sul suo conto. Chi è Barbara Capponi: età, carriera e Instagram Barbara Capponi è nata a Fermo, una cittadina delle Marche, il 13 Gennaio del 1968 (o 1967) ed ha pertanto 52 anni (o 53). figlia di Filippo e della signora Tiziana, ... Leggi su pianetadonne.blog

Pollydolce : Barbara Capponi: vita privata, età, carriera, Instagram, marito e figli della giornalista - darkap89 : Nello stesso numero di Telesette in edicola, è stato un piacere tornare a parlare con Barbara Capponi (ora a UnoMat… - Unomattina : Buongiorno ?? ! @AleBaracchini e Barbara Capponi vi aspettano su @RaiUno e @RaiPlay con una nuova puntata di… - Valedance11 : RT @Unomattina: Ed ora è il momento del #Tg1 delle 8. @AleBaracchini e Barbara Capponi ne approfittano per fare colazione. L'appuntamento è… - Unomattina : Ed ora è il momento del #Tg1 delle 8. @AleBaracchini e Barbara Capponi ne approfittano per fare colazione. L'appunt… -