Bambino morto Modica | lividi ovunque | arrestata anche la mamma (Di martedì 18 agosto 2020) Caso Bambino morto Modica: il primo a finire in manette per la scomparsa del piccolo Evan era stato il compagno della donna, ora tocca a lei. Per la tragica scomparsa di Evan, il Bambino morto ad un anno e mezzo dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale a Modica, in provincia di Ragusa, la Procura … L'articolo Bambino morto Modica lividi ovunque arrestata anche la mamma è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

magicaGrmente22 : Bambino morto a Modica, anche la madre fermata per omicidio - quotidianodirg : Bambino di 21 mesi morto a Modica, fermati madre e convivente: ucciso a botte - MeridioNews : Modica, fermata pure la mamma del bambino morto È accusata di omicidio volontario e maltrattamenti - 34_liss : RT @rtl1025: ?? La Procura di #Siracusa ha disposto il fermo anche della madre 23enne del bambino di 21 mesi morto ieri nell'ospedale di #Mo… - EffimeraAlkimia : RT @ultimenotizie: La Procura di Siracusa ha disposto il fermo anche della madre 23enne del bambino di un anno e mezzo morto lunedì nell'os… -