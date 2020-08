Bambino morto a Modica, lo strazio della nonna: “Ecco che gli hanno fatto” (Di martedì 18 agosto 2020) La nonna di Evan rivela nuovi inquietanti dettagli sulle terribili circostanze che hanno portato alla morte del bimbo di Modica. Piange e urla dalla disperazione la nonna di Evan, il Bambino di un anno e otto mesi di Rosolini arrivato morto, pieno di lividi, all’ospedale di Modica (Ragusa). “Me lo dovevano dare a me mio … L'articolo Bambino morto a Modica, lo strazio della nonna: “Ecco che gli hanno fatto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

ERMONNEZZA79 : @mamo75r @japanjappo01 @Christianp70 @matteosalvinimi Perché le scuole sono chiuse da 7 mesi se nessun bambino è mo… - vivranda : Quel povero bambino morto a modica sarà un’altra vittima del disagio sociale nelle famiglie tipo quella pruscino? - AnnamariaBosia : RT @RepubblicaTv: Siracusa, i parenti del piccolo Evan: 'Avevamo segnalato che il bambino non stava bene': E' disperata la nonna di Evan, i… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Siracusa, i parenti del piccolo Evan: 'Avevamo segnalato che il bambino non stava bene': E' disperata la nonna di Evan, i… - RepubblicaTv : Siracusa, i parenti del piccolo Evan: 'Avevamo segnalato che il bambino non stava bene': E' disperata la nonna di E… -