Bambino morto a Modica, anche la madre fermata per omicidio. "Percosse brutali" (Di martedì 18 agosto 2020) "Il Bambino ha subìto brutali Percosse ". Lo sottolineano gli inquirenti nel giono in cui si concretizza una nuova svolta nella tragedia del Bambino di un anno morto a Modica . Dopo che ieri, lunedì, ... Leggi su quotidiano

quotidianodirg : Bambino di 21 mesi morto a Modica, fermati madre e convivente: ucciso a botte - MeridioNews : Modica, fermata pure la mamma del bambino morto È accusata di omicidio volontario e maltrattamenti - 34_liss : RT @rtl1025: ?? La Procura di #Siracusa ha disposto il fermo anche della madre 23enne del bambino di 21 mesi morto ieri nell'ospedale di #Mo… - EffimeraAlkimia : RT @ultimenotizie: La Procura di Siracusa ha disposto il fermo anche della madre 23enne del bambino di un anno e mezzo morto lunedì nell'os… - vioricagrecu_m : RT @TgrSicilia: Lividi e traumi sul corpo di #Evan, il bimbo di #Rosolini morto in ospedale a #Modica. Arrestati la madre e il convivente.… -

Rosolini - La Polizia ha fermato un uomo per la morte del bambino di quasi 2 anni di Rosolini arrivato in condizioni disperate e con diversi lividi sul corpo oggi all'ospedale Maggiore di Modica, dove ...