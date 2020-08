Bambino disabile di 10 anni trovato morto: arrestata la madre (Di martedì 18 agosto 2020) Una donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio dopo che un Bambino disabile di 10 anni è stato trovato morto in una casa della zona ovest di Londra. Sarebbe una donna la responsabile dell’omicidio di un Bambino disabile di 10 anni trovato morto oggi in una casa della zona ovest di Londra. Questa almeno … Leggi su viagginews

Una donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio dopo che un bambino disabile di 10 anni è stato trovato morto in una casa della zona ovest di Londra. Sarebbe una donna la responsabile ...

