Balzanelli (118): “Soltanto la visiera può evitare al Paese un altro lockdown” (Di martedì 18 agosto 2020) “Soltanto la visiera può evitare al Paese un altro lockdown” è il consiglio accorato del presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sulla Stampa. «Non chiedo di abolire le mascherine, ma di introdurre le visiere. Anche a scuola, insieme ad un saturimetro in ogni classe: sono questi gli strumenti per la riapertura». Il distanziamento è fallito e anche se la mascherina va bene, le persone tendono a toglierla dopo un certo periodo di tempo, per questo è meglio inserire anche la visiera che costa poco e non va continuamente sostituita, ma solo sanificata. Tra i vantaggi che sottolinea Balzanelli anche quello di rendere meno difficoltosa la respirazione e poi copre anche gli occhi ... Leggi su ilnapolista

La mascherina non è sufficiente a proteggere dal coronavirus. Oltre alla mascherina, secondo la Società Italiana Sistema 118 (Sis 118), occorre l'uso delle visiere definito come fondamentale per

