Avete mai visto la mamma di Andrea Damante? Trattenete il respiro è bellissima [FOTO] (Di martedì 18 agosto 2020) Quando la popolarità esplode improvvisamente, c’è il bello di esser riconosciti e amati da tanti fan. Ma questo significa anche esser facilmente citati dalle pagine della cronaca rosa. Andrea Damante potrebbe rappresentare perfettamente tale descrizione. E se i milioni di followers continuano nel domandarsi se la storia con Giulia De Lellis potrà mai rivedere il sereno, c’è un’altra donna, molto vicina nella sua vita e molto importante. Colei che, come afferma su di un blog, è una donna molto impegnata tra un dolce da preparare, una camera da rifare, viaggi e colpi di scena che offre il figlio. Lei è la mamma di Andrea Damante. Scorrendo tra le FOTO pubblicate sul suo profilo Instagram, Valentina Fasciana non sembra una donna ... Leggi su velvetgossip

fleinaudi : “Forse lo avete capito, io al Referendum voto NO” “Io alle ondate demagogiche non riesco mai a dire di sì”… - BLIND_DATA24 : RT @AntonellaColoru: Premetto che non sono una dipendente della PA. Lo erano mio padre e mia madre. Lo è mia sorella. Non ho MAI conosciuto… - _VenEd_ : RT @bipolareonirico: ?? Ma quando dite che artiste come Elodie e Amoroso sono paladine dei diritti LGBT+, ci avete mai fatto caso che nessun… - kimbabismyfav : RT @nonfaretardi: Avete mai discusso con un negazionista? Perché io l'ho fatto stamattina e ne sono uscito distrutto psichicamente e moralm… - CastricaGiulio : Il giovinetto di Mothia- lo avete mai visto? -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto la sorella di Alberto Urso? Sono diversissimi FOTO Velvet Gossip Palermo, Di Piazza: «Ferrero? Notizia uscita ad arte»

La notizia che vorrebbe Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, interessato all’acquisto del Palermo ha ricominciato a circolare con una certa insistenza. A gettare acqua sul fuoco ci pensa Tony ...

Diventa uno sviluppatore con il Corso Swift per iPhone, iPad, Mac ed Apple Watch, in promozione fino al 23 Agosto

Ricordiamo che prima d’ora mai nessuna scuola di informatica ha ottenuto risultati ... Ed è l’unico corso che non ti abbandona, perché verrai inserito in un gruppo privato di ex alunni ed avrai il ...

La notizia che vorrebbe Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, interessato all’acquisto del Palermo ha ricominciato a circolare con una certa insistenza. A gettare acqua sul fuoco ci pensa Tony ...Ricordiamo che prima d’ora mai nessuna scuola di informatica ha ottenuto risultati ... Ed è l’unico corso che non ti abbandona, perché verrai inserito in un gruppo privato di ex alunni ed avrai il ...