Aversana, un fiume di rifiuti sulla strada del mare (FOTO) (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Doveva essere la strada del mare, l’ingresso a sud della provincia di Salerno che dal comune capoluogo conduceva, come valida alternativa alla trafficatissima statale, verso la costa della Piana del Sele, attraversando le serre e sbucando sulla fascia litoranea. Ed invece, ciclicamente, ad ogni estate il passaggio dei vacanzieri coincide tristemente con la trasformazione di ogni piazzola di sosta in una miriade di discariche a cielo aperto dove si trova di tutto, compreso i materassi, come mostrano le FOTO del tour di Anteprima24 sulla strada. rifiuti di ogni genere, sacchi interi e finanche carcasse di motori per barca accolgono gli automobilisti già allo svincolo di ingresso dalla tangenziale ... Leggi su anteprima24

