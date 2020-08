Atletica, Assoluti Padova 2020: Filippo Tortu in gara nei 100 metri (Di martedì 18 agosto 2020) Filippo Tortu ha sciolto le riserve e parteciperà agli Assoluti in programma allo Stadio Euganeo di Padova dal 28 al 30 agosto prossimi, ovviamente nei 100 metri piani. Lo sprinter, detentore del primato italiano, ha comunicato la sua decisione in una nota della Sprint Academy: “Dopo le buone sensazioni nella gara di sabato scorso a Chaux le Fonds abbiamo deciso insieme al mio allenatore di lavorare nei prossimi 10 giorni per l’importante appuntamento nazionale. L’Atletica italiana può contare su un parterre di primissimo piano, per questo credo che sarà una gara avvincente.” Leggi su sportface

sportface2016 : #Atletica Filippo #Tortu conferma la presenza agli Assoluti di #Padova nei 100 metri - SportMinori_ : RT @atleticaitalia: #atletica il primatista italiano dell’alto ????? Gianmarco Tamberi, il #16agosto a Leverkusen contro il campione europeo… - atleticaitalia : #atletica il primatista italiano dell’alto ????? Gianmarco Tamberi, il #16agosto a Leverkusen contro il campione euro… - Laemmedimarco : Ancora un grande sprint di Marcell #Jacobs ????! Continua la striscia positiva per il velocista azzurro, vince ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Assoluti FILIPPO TORTU al via degli Assoluti di Padova 2020, atletica leggera Sportface.it Ripresa agonistica nel segno dei personal best per l’Uisp Atletica Siena

Nelle settimane a cavallo tra luglio e agosto, in un periodo che di consuetudine rappresenta la pausa estiva dell’atletica, hanno preso vita gli appuntamenti che hanno segnato la ripresa agonistica de ...

Salvini in tour in provincia: due giorni tra Val di Vara, Riviera, golfo e Val di Magra

La Spezia - Mercoledì 19 agosto e giovedì 20 agosto, il leader della Lega Matteo Salvini ritornerà in provincia della Spezia per il tour elettorale in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre. - 17 ...

Nelle settimane a cavallo tra luglio e agosto, in un periodo che di consuetudine rappresenta la pausa estiva dell’atletica, hanno preso vita gli appuntamenti che hanno segnato la ripresa agonistica de ...La Spezia - Mercoledì 19 agosto e giovedì 20 agosto, il leader della Lega Matteo Salvini ritornerà in provincia della Spezia per il tour elettorale in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre. - 17 ...