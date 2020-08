Atalanta, asta europea per Castagne: volata Vojvoda-Florenzi (Di martedì 18 agosto 2020) BERGAMO - L' Atalanta spera in una vera e propria asta europea per Timothy Castagne , 24,. Sono tante le squadre che hanno messo nel mirino l'esterno belga: dopo Herta Berlino , Leicester e Psg adesso ... Leggi su corrieredellosport

L’Everton di Carlo Ancelotti è la nuova pretendente per quanto riguarda Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 infatti, il tecnico italiano avrebbe espresso la sua volontà a pot ...

Il Mattino: La Salernitana a caccia dell'esterno sinistro

Difesa, Fabiani stringe per Dermaku. È subito braccio di ferro con il Trapani per Pettinari e Luperini. Asta per Carnesecchi, l'Atalanta frena dopo l'infortunio di Gollini. Il club ufficializza il rit ...

