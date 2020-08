Ascolti TV | Lunedì 17 agosto 2020. Vince l’Europa League su Tv8 (14.2%), La Mossa del Cavallo 13.1% (Di martedì 18 agosto 2020) La Mossa del Cavallo Nella serata di ieri, su Rai1 C’era una Volta Vigata – La Mossa del Cavallo in replica ha conquistato 2.101.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale 5 Windstorm – Liberi nel vento ha raccolto davanti al video 2.048.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 977.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire NCIS New Orleans raccoglie 788.000 spettatori e il 4.5%. Su Italia 1 La Mummia ha intrattenuto 634.000 spettatori (4%). Su Rai3 Quello che non so di lei ha raccolto davanti al video 642.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%. Su Rete4 Il Bisbetico Domato totalizza un a.m. di 816.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 In Onda Focus - dalle 21.13 alle 22.06 – raccoglie 790.000 spettatori e il 4.1%. ... Leggi su davidemaggio

