Arriva la notte della Luna Nera: il 19 Agosto 2020 occhi al cielo per uno spettacolo mozzafiato [INFO e DETTAGLI] (Di martedì 18 agosto 2020) Un’occasione per ammirare il cielo notturno, le stelle, individuare le costellazioni, vedere qualche meteora e, perché no, anche la Via Lattea. Nella notte del 19 Agosto ci attende una “Luna Nera“, non un evento “osservativo”, ma più che altro una curiosità relativa alle sue fasi: esattamente alle 04:41 ora italiana di mercoledì, il nostro satellite è in fase di novilunio, e tale Luna Nuova è una “Black Moon“. Nonostante dia un’impressione sinistra e oscura, il realtà il termine – più popolare, folkloristico se vogliamo, e non astronomico – indica sia il secondo novilunio nello stesso mese, sia la terza Luna Nuova in una stagione con 4 ... Leggi su meteoweb.eu

il cui massimo è atteso proprio nelle notti tra il 18 e il 19 agosto e tra il 19 e il 20 (nella mappa il cielo del 19 agosto alle 23 circa, ma il radiante sarà visibile per tutta la notte).

