Arrestato per l'omicidio della moglie, si impicca in carcere: lei voleva il divorzio (Di martedì 18 agosto 2020) Si è tolto la vita nel carcere di Caltagirone , dove era detenuto dal 13 agosto scorso, Giuseppe Randazzo , il ceramista di 50 anni Arrestato dalla Polizia per l' omicidio della moglie Catya Di ... Leggi su leggo

_Carabinieri_ : I #Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Salerno e della Stazio… - virginiaraggi : Arrestato altro esponente della famiglia Casamonica. Aveva danneggiato un bar e un’auto nella periferia Sud-Est del… - LaStampa : Una volante è stata circondata da un gruppo di senegalesi intervenuti per difendere un connazionale di 24 anni. - RosPalumbo : RT @virginiaraggi: Arrestato altro esponente della famiglia Casamonica. Aveva danneggiato un bar e un’auto nella periferia Sud-Est della ci… - thanksyou12 : @VincenzoMilani Persone entrate illegalmente in Italia. Secondo il suo ragionamento se io entro illegalmente in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato per Arrestato per l'omicidio della moglie, si impicca in carcere: lei voleva il divorzio Il Mattino Fonteno, da anni picchia l’anziana madre: 56enne in manette

In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un uomo di 56 anni ha sfogato ... i maltrattamenti infatti andavano avanti ormai da anni. Il 56enne è stato arrestato con ...

Messina. Si presenta come postino e ruba in casa, arrestato 62enne

Grazie a videosorveglianza e testimoni, la Polizia ha identificato il 62enne messinese Claudio Ciraolo, che ha precedenti per associazione mafiosa e omicidio. Il giudice ha emesso ordinanza di arresto ...

In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un uomo di 56 anni ha sfogato ... i maltrattamenti infatti andavano avanti ormai da anni. Il 56enne è stato arrestato con ...Grazie a videosorveglianza e testimoni, la Polizia ha identificato il 62enne messinese Claudio Ciraolo, che ha precedenti per associazione mafiosa e omicidio. Il giudice ha emesso ordinanza di arresto ...