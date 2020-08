Arrestato Fadi Fawaz, ex di George Michael - (Di martedì 18 agosto 2020) Biagio Carapezza L'ultimo partner di George Michael è stato Arrestato a Londra per aver danneggiato alcune auto a colpi di martello Fadi Fawaz, l'ultimo compagno della popstar britannica George Michael, è stato Arrestato dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta su una serie di atti vandalici perpetrati contro numerose automobili lasciate in sosta a Londra. Dai dettagli resi noti, una pattuglia della polizia della capitale britannica ha fermato Fadi Fawaz a Bethnal Green, nella zona est della metropoli, lo scorso venerdì, dopo che alcune vetture ferme, una Mercedes, una Toyota e una BMW, sono state ripetutamente danneggiate con dei colpi di martello. Al momento dell'arresto l'uomo ... Leggi su ilgiornale

diego4all : RT @ilgiornale: Fadi Fawaz l'utimo compagno della popstar George Michael è stato arrestato a Londra con l'accusa di aver vandalizzato con u… - ilgiornale : Fadi Fawaz l'utimo compagno della popstar George Michael è stato arrestato a Londra con l'accusa di aver vandalizza… - Yogaolic : RT @RepubblicaTv: Londra, prende a martellate le auto parcheggiate: arrestato l'ex di George Michael: Fadi Fawaz, l'ex compagno del cantant… - blogtivvu : Fadi Fawaz, ex compagno di George Michael è stato arrestato dopo aver colpito diverse auto con un martello, ecco co… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Londra, prende a martellate le auto parcheggiate: arrestato l'ex di George Michael: Fadi Fawaz, l'ex compagno del cantant… -