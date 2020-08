Arrestato Fadi Fawaz, ex di George Michael: ha danneggiato auto con un martello (Di martedì 18 agosto 2020) Nuovi guai per Fadi Fawaz , ex partner di George Michael . Accusato di aver danneggiato delle automobili a colpi di martello, l'ex hair stylist delle star è stato Arrestato a Londra dopo un'indagine ... Leggi su tgcom24.mediaset

