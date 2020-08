Arisa mostra il seno sui social: e chi se lo aspettava? Le foto (Di martedì 18 agosto 2020) Tutte le foto a fine articolo! La Sardegna, terra “cattura Vip”: nel calderone delle magnificenze sarde ci finisce anche la cantante Arisa, in compagnia del fidanzato. L’estate 2020 in Sardegna contagia anche Arisa, la cantante, attrice di origini genovesi. Vincitrice del concorso SanremoLab, Arisa ha partecipato all’edizione numero 59 del Festival di Sanremo, classificandosi nona. Rosalba Pippa, in arte Arisa ha iniziato a dondolare nel mondo della moda milanese, con l’intento di diventare una famosa cantante. Dopo tante peripezie saltuarie lavorative ha ottenuto il beneplacito dalla casa discografica della Sugar Music che le ha permesso di incidere il primo singolo musicale “Sincerità”, vincitrice del premio alla ... Leggi su howtodofor

danidoingthings : Quanto amo Arisa che sui social si mostra senza filtri con qualche chilo in più, piacendosi e fregandosene dei commenti negativi -

La sua carriera inizia con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove vince nella categoria Nuove Proposte. Arisa si è sempre mostrata molto eccentrica, dalla personalità vivace, sfoggiando fin ...

Anche Arisa si trova in giro per l’Italia, a cavalcare la libertà del momento e del ritorno della musica dal vivo. Nei giorni scorsi è stata a Tagliacozzo per un live che ha raccolto diversi suoi fan.

