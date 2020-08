Arianna, sbattuta fuori dalla Polizia per “demeriti estetici”. Lei: “A fine turno piangevo” (Di martedì 18 agosto 2020) L’agente Arianna Virgolino, sospesa per un tatuaggio già cancellato, si dice pronta a fare ricorso alla Corte europea. Un minuscolo tatuaggio a forma di cuore, peraltro già cancellato con il laser: questa la ragione per cui Arianna Virgolino, agente 31enne con un encomio del questore di Lodi sul curriculum si è vista allontanare dalla Polizia … L'articolo Arianna, sbattuta fuori dalla Polizia per “demeriti estetici”. Lei: “A fine turno piangevo” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Se Arianna Virgolino ha avuto tempo di stare in ... «Non mi vergogno a dirlo — racconta Valeria —, ma non saprei dove sbattere la testa se non avessi mamma e papà». Da ieri le tre ragazze ...

