Argentina, in piazza contro il governo e le misure antivirus

(ANSA) - BUENOS AIRES, 18 AGO - Molte migliaia di persone hanno manifestato ieri in Argentina, a Buenos Aires e nelle principali città dell'interno, con raduni e cortei a piedi ed in automobile

In migliaia sono dunque scesi in piazza tanto nella capitale che, come detto, in diverse altre città scandendo la parola “Libertà” dando vita a un corteo che alla fine ha saturato le vie del centro ...

(ANSA) - BUENOS AIRES, 18 AGO - Molte migliaia di persone hanno manifestato ieri in Argentina, a Buenos Aires e nelle principali città dell'interno, con raduni e cortei a piedi ed in automobile ...In migliaia sono dunque scesi in piazza tanto nella capitale che, come detto, in diverse altre città scandendo la parola "Libertà" dando vita a un corteo che alla fine ha saturato le vie del centro ...