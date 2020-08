Ardea, furti nelle auto parcheggiate sul lungomare: «Serve la videosorveglianza» (Di martedì 18 agosto 2020) «Attenzione ai furti giorno e notte alle macchine parcheggiate al Passo a Mare n. 2. È da un po’ di tempo che purtroppo si verificano questi episodi di furti in questa stradina del passo a mare n. 2, non solo nel periodo estivo ma anche d’inverno. Credo sia necessaria almeno una telecamera e nel periodo estivo un guardiano. La settimana scorsa siamo venuti a conoscenza di tre furti con vetri rotti. Si raccomanda a chi parcheggia per andare in spiaggia di non lasciare borse o quant’altro dentro l’abitacolo», così in un post il Presidente dell’Associazione RivaluTiamo Marina di Ardea Michele Di Stefano. Ardea, furti nelle auto parcheggiate sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta

