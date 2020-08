Aprilia, trovato in possesso di droga e con una mazza da baseball nell’auto: arrestato 26enne romeno (Di martedì 18 agosto 2020) Oggi intorno alle 5, i militari del locale norm hanno arrestato ad Aprilia un 26enne di origini romene ma residente in città per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Il giovane è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di “11 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e 1 di marijuana”, nonché della somma di euro 250, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro. Nel medesimo contesto, il 26enne è stato deferito in stato di libertà, per “porto di armi o oggetti atti ad offendere”, poiché durante le fasi del controllo , veniva rinvenuta all’interno della propria autovettura una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Spaccio di stupefacenti ad Aprilia: 26enne arrestato dai carabinieri

Latina, i cani dell'omicidio-suicidio di Aprilia hanno trovato una nuova famiglia

Marito e moglie vengono trovati morti nella loro abitazione e i loro due cani restano "bloccati" nella casa sottoposta a sequestro senza la possibilità di essere presi in custodia. A un mese dal ...

