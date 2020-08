Apple prende provvedimenti contro Epic Games e risponde alle accuse (Di martedì 18 agosto 2020) La situazione tra Apple e Epic Games ha preso una brutta piega, il tutto è iniziato da una importante decisione presa da Epic Games per abbassare il costo dei V-Bucks. Prima di lasciarvi alla risposta di Apple ed i provvedimenti che Cupertino ha intenzione di prendere nei confronti di Epic Games, vogliamo fare un passo indietro e fare il punto della situazione. Diversi giorni fa Epic Games ha attuato una importante modifica all’acquisto dei V-Bucks, i quali hanno subito una riduzione del prezzo, ciò è stato possibile eliminando Apple e Google come intermediari nella versione mobile di Fortnite. Inutile dire che una tale violazione ... Leggi su gamerbrain

La situazione tra Apple e Epic Games ha preso una brutta piega, il tutto è iniziato da una importante decisione presa da Epic Games per abbassare il costo dei V-Bucks. Prima di lasciarvi alla risposta ...

