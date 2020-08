Anticipazioni Una Vita 23 – 30 agosto: Alfredo denuncia Liberto, Selèr arrestato e lasciato da Rosina (Di martedì 18 agosto 2020) Anticipazioni Una Vita 23 – 30 agosto: cos’accadrà tra domenica e settimana prossima? Il matrimonio tra Liberto e Rosina sembrerà destinato a finire, perché Casilda ha scoperto il padrone in flagrante adulterio con Genoveva e Alfredo lo denuncerà. Intanto Felipe informerà che il banchiere non può essere accusato di frode e Cinta e Rafael si fidanzeranno, portando Emilio alla disperazione. Anticipazioni Una Vita 23 – 30 agosto: Genoveva rovina il matrimonio tra Liberto e Rosina Vedremo che Genoveva racconterà ad Alfredo il suo piano per separare Liberto da Rosina: sedurlo, facendolo ... Leggi su pianetadonne.blog

