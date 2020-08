Anticipazioni Il Segreto Puntate 24-28 Agosto 2020: Raimundo e Francisca Stavano Insieme! (Di martedì 18 agosto 2020) Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da Lunedì 24 a Venerdì 28 Agosto 2020: Emilia indaga su Francisca e Raimundo. Soledad incontra Juan che è vivo! Anticipazioni Il Segreto: Emilia scopre la fitta corrispondenza passata tra Raimundo e Francisca e comincia ad indagare sulla natura del loro rapporto! Il bambino di Angustias e Tristan muore e la colpa ricade sulla levatrice. Soledad scopre che Juan è vivo ed annulla l’impegno preso con il marchese… Emilia, intanto, è sempre più gelosa di Pepa… El Secreto de Puente Viejo va in onda anche questa settimana con le attesissime repliche della prima stagione! Ed esse ci riporteranno, ancora una ... Leggi su uominiedonnenews

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Si scopre che Juan in realtà non è mai morto e che al suo ritorno è legata la faccenda del mostro succhia sangue. Infatti nella puntata si nota ...Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 18 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful ...