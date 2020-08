Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5: torna Nicoletta, Angela potrebbe uscire di scena (Di martedì 18 agosto 2020) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5: “succose” Anticipazioni per la quinta stagione della soap di RAI 1! Innanzitutto ci saranno grosse novità per Riccardo Guarnieri. Abbiamo lasciato il rampollo della facoltosa famiglia struggersi per la fine della storia d’amore clandestina con Angela. Non troverà alternative che sposare l’aristocratica fidanzata, la Contessina Ludovica Brancia di Montalto, che gli ha cominicato di aspettare un figlio da lui: sarà davvero così? Poi tornerà l’ ex storica fiamma di Riccardo, Nicoletta. Per quanto riguarda Angela, potrebbe decidere di partire per l’Australia, dove sta per andare a vivere suo figlio, che è stato ... Leggi su pianetadonne.blog

