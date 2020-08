Annunciata l’edizione fisica di Oddworld: Soulstorm! (Di martedì 18 agosto 2020) Annunciata tramite comunicato stampa l’edizione fisica dell’attesissimo Oddworld: Soulstorm, nata dalla collaborazione fra lo sviluppatore Oddworld Inhabitants e il publisher Microids Presentato all’evento di presentazione di PlayStation 5 di giugno, Oddworld: Soulstorm è un titolo attesissimo per tutti coloro che hanno amato la serie sin dai tempi di PlayStation 1. Mostrato con un trailer di gameplay durante il chiacchieratissimo evento, abbiamo potuto vedere in azione il nuovo capitolo di Oddworld con un egregio ritorno alle origini e ai fasti del 2D. Non si hanno poi molte altre informazioni sul titolo, siamo ancora in attesa di scoprirne dettagli e curiosità. Intanto. Dopo la partnership per portare Oddworld: ... Leggi su tuttotek

