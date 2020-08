Anna Tatangelo, paura per mamma Palmira: ricoverata in una struttura specializzata (Di martedì 18 agosto 2020) Anna Tatangelo, attimi di vera paura per mamma Palmira, trasportata d’urgenza in ospedale dopo una brutta caduta in casa: come sta ora? Foto da Instagram: @AnnaTatangeloofficialUna giornata a dir poco movimentata quella di ieri per la famiglia Tatangelo. La signora Palmira, mamma della nota cantante, è caduta in casa riportando una frattura della mandibola. Immediato il trasporto in ospedale, dove ha ricevuto le prime tempestive cure prima di raggiungere una struttura specializzata a Roma. Attimi di vera paura per la cantante di Sora, in silenzio social, probabilmente per fare a tutte le necessità di questo ... Leggi su chenews

SkyTG24 : Cade in casa la mamma di Anna Tatangelo: ricoverata in ospedale a #Roma - TG24info : #Sora - Infortunio in casa per la madre di Anna #Tatangelo, trasferita a Roma - - zazoomblog : Cade in casa la mamma di Anna Tatangelo ricoverata in ospedale - #mamma #Tatangelo #ricoverata #ospedale - GazzettaDelSud : Cade in casa la mamma di #AnnaTatangelo, ricoverata in ospedale - Notiziedi_it : La mamma di Anna Tatangelo cade in casa e si frattura la mandibola: ricovero in ospedale -