Anna Tatangelo è preoccupata: grave incidente domestico per la madre (Di martedì 18 agosto 2020) La madre di Anna Tatangelo è stata ricoverata d’urgenza dopo un incidente domestico ha causato profondi traumi al volto. Avrebbe dovuto essere un periodo di vacanza per la signora Palmira, madre di Anna Tatangelo e della sorella Silvia. Purtroppo però, mentre si trovava nella sua casa di Sora, paese d’origine della famiglia Tatangelo, la signora Palmira è caduta e le sue … L'articolo Anna Tatangelo è preoccupata: grave incidente domestico per la madre è ... Leggi su chedonna

