Anelli (Fnomceo): “Il mondo del lavoro è pensato per gli uomini, ma bisogna dare spazio alle donne” (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – “Una questione importante collegata ai giovani e’ quella femminile: noi viviamo una femminilizzazione della professione medica, il che significa che i contatti di lavoro e le modalita’ organizzative del lavoro devono cambiare per dare spazio e risposte alle esigenze delle donne”. Cosi’ Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), commenta in un’intervista rilasciata alla Dire le parole pronunciate oggi dall’ex governatore della Bce, Mario Draghi, nel corso del suo discorso al Meeting di Rimini. Leggi su dire

