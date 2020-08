Andrea Damante, la madre Valentina: "Tra me e Giulia De Lellis, va tutto bene..." (Di martedì 18 agosto 2020) La madre di Andrea Damante, Valentina Fasciani, è intervenuta in prima persona per replicare all'ultimo gossip riguardante la fine, momentanea o definitiva, ancora non lo sappiamo, della storia d'amore tra suo figlio e Giulia De Lellis.Stando ad una notizia pubblicata da Vanity Fair, infatti, dietro la nuova crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, confermata recentemente dai due diretti interessati, ci sarebbe il rapporto non idilliaco, diciamo così, tra la signora Valentina e la social influencer. La madre di Andrea Damante, infatti, non avrebbe perdonato a Giulia la pubblicazione del libro Le corna stanno ... Leggi su blogo

