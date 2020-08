Andrea Damante e Moser in discoteca massacrati da Selvaggia Lucarelli (Di martedì 18 agosto 2020) Andrea Damante e Ignazio Moser non rispettano le norme previste per via dell’emergenza Coronavirus e finiscono nella bufera. Selvaggia Lucarelli li massacra. Selvaggia Lucarelli è davvero una furia. I social network “massacra”Andrea Damante e Ignazio Moser che, senza le rispettive ex fidanzate (non sono in realtà state ancora ufficializzate a mezzo stampa le rotture) Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, se la spassano in discoteca. Ovviamente senza mascherina. “DueArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MondoTV241 : La mamma di Andrea Damante svela il suo rapporto con Giulia De Lellis #andreadamante #damellis #giuliadelellis - zazoomblog : Andrea Damante torna a Roma Giulia De Lellis lo raggiungerà? - #Andrea #Damante #torna #Giulia - Notiziedi_it : La madre di Andrea Damante è la causa della crisi con Giulia De Lellis? - vivereitalia : Andrea Damante insieme a Ignazio Moser raduna folla di giovani in una discoteca, Selvaggia Lucarelli infuriata: ''D… - manuelsalva182 : RT @RIU2411: Danilo D’Ambrosio > Andrea Damante #InterShakhtar #inter -