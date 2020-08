Anche la Cina approva il suo vaccino anti Covid (Di martedì 18 agosto 2020) Redazione Pechino arriva dopo Mosca. Ma questa volta i dati sono pubblicati su riviste scientifiche Non solo il vaccino russo. A procedere a tappe forzate Anche la Cina. Annunciato trionfalmente settimana scorsa da Putin, il rimedio made in Russia ha trovato esperti e medici critici e molto dubbiosi perchè non rispetterebbe i tempi scientifici. Eppure dal mese prossimo il Paese inizierà la vacCinazione di massa. Dall'altra parte il vaccino cinese di CanSino ha ottenuto un brevetto ufficiale a Pechino. È uno dei candidati allo stadio più avanzato, con dei buoni dati pubblicati alcune settimane fa sulla rivista medica The Lancet e una sperimentazione di fase tre quella conclusiva in corso sia in Cina che in Canada, Russia, Brasile, Cile e Arabia ... Leggi su ilgiornale

