Anche i wearable potrebbero essere utili nella lotta al COVID-19 (Di martedì 18 agosto 2020) Le notifiche di esposizione al COVID-19 potrebbero in futuro arrivare Anche sui dispositivi wearable: il Bluetooth SIG è al lavoro. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

fainformazione : Kospet Raptor: ufficiale lo smartwatch rugged per le attività in outdoor Oltre ad Apple, è anche Xiaomi a ispirare… - fainfoscienza : Kospet Raptor: ufficiale lo smartwatch rugged per le attività in outdoor Oltre ad Apple, è anche Xiaomi a ispirare… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche wearable Anche i wearable potrebbero essere utili nella lotta al COVID-19 TuttoTech.net Mobvoi Earbuds Gesture: in arrivo i nuovi auricolari tws con gesture della testa

Mobvoi, brand cinese versato nell’applicare l’intelligenza artificiale agli accessori wearable, tra cui cuffie (es. le ultime TicKasa ANC) e smartwatch (es. i recenti TicWatch C2+), ha confermato l’av ...

Pagamenti: arriva il cashback di Stato, rimborsi in stile Satispay per ridurre il contante

Dici cashback e in Italia pensi subito a Satispay. La piattaforma di mobile payment indipendente dai circuiti tradizionali, slegata dalle carte, che sui rimborsi ha fondato - con successo - le proprie ...

Mobvoi, brand cinese versato nell’applicare l’intelligenza artificiale agli accessori wearable, tra cui cuffie (es. le ultime TicKasa ANC) e smartwatch (es. i recenti TicWatch C2+), ha confermato l’av ...Dici cashback e in Italia pensi subito a Satispay. La piattaforma di mobile payment indipendente dai circuiti tradizionali, slegata dalle carte, che sui rimborsi ha fondato - con successo - le proprie ...