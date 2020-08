Alle Galapagos scoperte 30 nuove specie tra coralli bambù e spugne di vetro (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – Sono almeno 30 le nuove specie di invertebrati marini scoperti da un gruppo di ricercatori nelle acque che circondano le Isole Galapagos, arcipelago appartenente al territorio dell’Ecuador situato a circa 1.000 chilometri dalla costa continentale, noto per la grande varieta’ di flora e fauna endemiche.A portare avanti le ricerche, effettuate in ecosistemi di acqua profonda fino a 3.400 metri sotto il livello del mare, scienziati della Charles Darwin’s Foundation (Cdf), organizzazione che prende il nome dalla scienziato inglese che nel XIX secolo nel corso delle sue esplorazioni sulle isole trovo’ l’ispirazione per la teoria evoluzionista. Con la fondazione hanno collaborato la direzione del Parco nazionale delle Galapagos e il gruppo di esploratori ed esperti dell’Ocean Exploration Trust. Leggi su dire

Trenta nuove specie di animali marini sono state scoperte alle Galapagos, più nello specifico sui fondali e lungo i pendii delle montagne sottomarine che circondano le 13 iconiche isole ...

Galapagos, armata di navi cinesi non se ne va. Ecuador in allarme

L'Ecuador chiede aiuto alla comunità internazionale: una flotta straniera, più di 300 pescherecci in gran parte sotto bandiera cinese, staziona da settimane nelle acque internazionali vicino alla rise ...

