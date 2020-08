Allarme nuovi casi. E dopo la movida rischiano i trasporti. "Sono sovraffollati" (Di martedì 18 agosto 2020) Patricia Tagliaferri I timori dei medici per gli assembramenti nei mezzi pubblici: "Timori fondati per la ripresa a settembre di scuola e uffici". Ma Sono in bilico anche ristoranti e bar Quello delle discoteche rischia di essere solo il primo giro di vite anti-Covid dopo le riaperture. Il settore chiaramente più a rischio d'estate nei luoghi di villeggiatura, quest'anno affollati come non mai di giovani reduci dal lockdown, convinti che il Covid sia roba da vecchi e dunque non particolarmente attenti alle misure di prevenzione. Il risultato degli assembramenti sulle piste da ballo di tutta Italia senza precauzioni si è visto subito sulla curva epidemica che ha ricominciato a salire, anche per il rientro dei vacanzieri dai Paesi a rischio, e sulle età degli infetti sempre più bassa. Se il governo abbia fatto ... Leggi su ilgiornale

fanpage : ?? È allarme Covid in Grecia. Le nuove restrizioni - SwimmerGirl_90 : RT @occhio_notizie: #Coronavirus in Campania, l'allarme del Cotugno: 'Nuovi contagi frutto di irresponsabilità' - occhio_notizie : #Coronavirus in Campania, l'allarme del Cotugno: 'Nuovi contagi frutto di irresponsabilità' - Notiziedi_it : Coronavirus, a Napoli è allarme: 37 nuovi casi in quattro giorni - Notiziedi_it : Coronavirus a Napoli, il Cotugno lancia l'allarme: «Nuovi contagi frutto di irresponsabilità» -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme nuovi Coronavirus a Napoli, il Cotugno lancia l'allarme: «Nuovi contagi frutto di... Il Mattino Sei mesi buttati. È il governo del tempo perso

Era un allarme: bisogna avere un piano ed essere concreti ... L'unico rimedio per tutto ormai è coprirsi il volto. La mascherina è la nuova aspirina. Tag: ...

Huawei, il pressing del Copasir sul governo dopo l’ultimatum degli Stati Uniti

Un messaggio (non nuovo) diretto agli alleati ... “Il Copasir ha lanciato l’allarme in tempi non sospetti evidenziando i rischi legati alle tecnologie cinesi alla luce delle due leggi di ...

Era un allarme: bisogna avere un piano ed essere concreti ... L'unico rimedio per tutto ormai è coprirsi il volto. La mascherina è la nuova aspirina. Tag: ...Un messaggio (non nuovo) diretto agli alleati ... “Il Copasir ha lanciato l’allarme in tempi non sospetti evidenziando i rischi legati alle tecnologie cinesi alla luce delle due leggi di ...