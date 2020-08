Alfonso Signorini racconta la sua malattia: “Dipendo da una medicina” (Di martedì 18 agosto 2020) Era il 2011 quando Alfonso Signorini, ha scoperto di essere malato di leucemia. Il conduttore si era recato in ospedale per fare dei controlli e dopo essere stato dimesso ha ricevuto la chiamata che gli avrebbe cambiato la vita. Alfonso Signorini racconta la sua malattia: “Dipendo da una medicina” Un periodo davvero delicato quello che Alfonso Signorini ha dovuto affrontare nel 2011. Il re del gossip ha raccontato che durante una puntata di un programma da lui condotto, Kalispera, si è sentito male. Dopo essersi accorto di avere la temperatura a 40 si è subito recato in ospedale, al San Raffaele di Milano. Dopo aver effettuato le analisi, Alfonso è ritornato a casa ma la brutta ... Leggi su velvetgossip

Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 5: ecco il cast completo del reality di canale 5, condotto da Alfonso Signorini - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: È stata svelata una prima possibile, ma incompleta, rosa di nomi per il prossimo Gf Vip condotto da Alfonso Signorini con l… - ilgiornale : È stata svelata una prima possibile, ma incompleta, rosa di nomi per il prossimo Gf Vip condotto da Alfonso Signori… - stopeurop : @markorusso69 Ma, per caso, il direttore del Corriere è diventato Alfonso Signorini? - zazoomblog : Alfonso Signorini cast al completo Tutti i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip - #Alfonso #Signorini… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini Alfonso Signorini – Biografia – Malattia – Vita privata – Fidanzato Puglia 24 NEWS Autunno 2020, Rai 1 VS Canale 5: tutte le sfide sera per sera

Palinsesti svelati, sfide lanciate. L’autunno 2020 che attende Rai e Mediaset scalda, di fatto, già i motori, con Rai 1 e Canale 5 che affilano le armi per andare a contendersi il ‘trono’ di rete più ...

Antonella Elia opinionista al Grande Fratello Vip

L’appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini è per lunedì 14 settembre 2020. La trasmissione sarà in onda in prima serata su Canale 5.

Palinsesti svelati, sfide lanciate. L’autunno 2020 che attende Rai e Mediaset scalda, di fatto, già i motori, con Rai 1 e Canale 5 che affilano le armi per andare a contendersi il ‘trono’ di rete più ...L’appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini è per lunedì 14 settembre 2020. La trasmissione sarà in onda in prima serata su Canale 5.