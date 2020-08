Alessia Marcuzzi dimentica Stefano De Martino e sale in cima alle Dolomiti (Di martedì 18 agosto 2020) Alessia Marcuzzi è sulle Dolomiti per trascorrere qualche giorno di vacanza prima della ripesa di settembre. Con lei, anche Elena Santarelli. Alessia Marcuzzi si prepara all’inizio di una nuova stagione televisiva e lo fa godendosi qualche momento di relax, prima al mare e poi in montagna. L’Italia, forse a causa del Coronavirus, è stata la … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

zazoomblog : Alessia Marcuzzi occhi negli occhi col marito: «Amore di facciata che falsità». Lei “svolazza qua e là” - #Alessia… - GossipItalia3 : Alessia Marcuzzi occhi negli occhi col marito: «Amore di facciata, che falsità». Lei “svolazza qua e là”… - modamadeinitaly : In forma per l’estate dal blog di Alessia Marcuzzi - partenope45 : @noi_nostalgici Alessia Marcuzzi facilissimo - ciuffini_alex : La bellissima Alessia Marcuzzi?? -