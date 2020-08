Alena Seredova riunisce la famiglia, felicità immensa in Versilia (Foto) (Di martedì 18 agosto 2020) Non poteva festeggiare il dopo ferragosto in modo più bello Alena Seredova che con tutta la famiglia ha potuto riabbracciare i genitori. Una Foto piena di emozione anche senza dire nulla se non “nonno e nonna”. Alena è seduta al centro con in braccio la piccola Viviene, accanto i due figli più grandi nati dal matrimonio con Gigi Buffon e alle sue spalle Alessandro Nasi, dietro mamma e papà. Tutti emozionati perché finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. i nonni non avevano ancora conosciuto la nipotina né visto da vicino la gioia immensa di Alena Seredova nell’essere di nuovo mamma, di nuovo una donna che sa di valere tantissimo. Mamma Jitka e papà Bohuslav il 19 maggio non ... Leggi su ultimenotizieflash

