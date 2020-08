Alena Seredova, prima foto di famiglia con i nonni della neonata (Di martedì 18 agosto 2020) Alena Seredova torna a mostrarsi, sempre felice e sorridente, su Instagram insieme a tutta la sua famiglia. Un sorridente quadretto fotografato durante la tradizionale grigliata di Ferragosto. Nella foto anche la piccola nuova nata, Vivienne Charlotte, nata dall’amore con il compagno Alessandro Nasi. La nipotina conosce i nonni Alena Seredova è riuscita solo durante queste vacanze a far conoscere finalmente Vivienne ai suoi nonni. I genitori della Seredova sono arrivati qualche giorni fa in Versilia, per raggiungere proprio lei, Alessandro Nasi e gli altri figli. Vivienne Charlotte è nata lo scorso 19 maggio, quando tutta Europa era nel pieno dell’emergenza coronavirus, ... Leggi su thesocialpost

