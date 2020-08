Alena Seredova foto di famiglia: finalmente Babi e Deda! (Di martedì 18 agosto 2020) Ha condiviso sui social il periodo della gravidanza e la nascita della piccola Vivienne Charlotte Alena Seredova che in questi ultimi mesi sta vivendo un periodo magico della sua vita. L’ex modella ha infatti ritrovato l’amore con Alessandro Nasi, dopo il fallimento del matrimonio con Gigi Buffon da cui ha avuto due figli, e oggi è mamma per la terza volta di una splendida bambina che le ha ridato l’entusiasmo e la gioia di vivere. Nata lo scorso 19 maggio, in piena pandemia, Vivienne Charlotte sta riempendo le giornate di Alena che sostenuta dal compagno ma anche dai due figli maschi non può fare a meno di condividere sul suo profilo social la sua splendida quotidianità. In queste ore la Seredova ha poi pubblicato uno scatto di famiglia dove appare felice con ... Leggi su quotidianpost

