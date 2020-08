Al Teatro Romano il Grand Tour con l’opera “Rosso Vanvitelliano” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dopo il Grande successo delle prime tre tappe presso il Real Sito di Carditello, la Casina Vanvitelliana del Fusaro a Bacoli e Palazzo D’Avalos a Procida, il Grand Tour di Rosso Vanvitelliano, promosso e prodotto dalla Regione Campania attraverso Scabec spa, continua con la data del 22 agosto alle ore 21:00 presso il Teatro Romano di Benevento. L’opera, ideata e realizzata da Ali della Mente con Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città, modulata a seconda delle diverse location in forme di rappresentazione create ad hoc per garantire in maniera egualmente efficace in ogni Sito il principio di valorizzazione individuato dal Grand Tour, andrà in scena a Benevento, città ricca di storia e ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Al Teatro romano c'è Rosso Vanvitelliano #Benevento - tusciatimes : 'Non giocarti la testa col diavolo', lo spettacolo di e con Riccardo Leonelli al teatro romano di Carsulae -… - RobyAlpha : RT @caterinaberardi: #TERNI - L'attore #RiccardoLeonelli vi invita a ' Non giocarti la testa col Diavolo', tratto dai testi meno noti di #E… - caterinaberardi : #TERNI - L'attore #RiccardoLeonelli vi invita a ' Non giocarti la testa col Diavolo', tratto dai testi meno noti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Romano "Non giocarti la testa col Diavolo" al teatro romano di Carsulae a Terni | NewTuscia Il “Grand Tour di Rosso Vanvitelliano” arriva a Benevento

00 presso il Teatro Romano di Benevento. L’opera, ideata e realizzata da Ali della Mente con Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città, modulata a seconda delle diverse location in forme di ...

Chiara Francini: “L’arte è condivisione nella diversità, la mia Ofelia intima ed empatica”

"Per me è un ritorno alle origini, il teatro di ricerca fa parte del mio percorso dagli inizi, tornarci adesso è un po' come un cerchio che si chiude. O che si apre…". Si muove a suo agio, Chiara Fran ...

00 presso il Teatro Romano di Benevento. L’opera, ideata e realizzata da Ali della Mente con Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città, modulata a seconda delle diverse location in forme di ..."Per me è un ritorno alle origini, il teatro di ricerca fa parte del mio percorso dagli inizi, tornarci adesso è un po' come un cerchio che si chiude. O che si apre…". Si muove a suo agio, Chiara Fran ...