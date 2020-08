Al Marconi di Roma seconda edizione di Teatramm, il teatro si fa insieme (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – Il 3 e il 4 settembre al Teatro Marconi di Roma torna la seconda edizione del concorso teatrale ‘Teatramm’, con la direzione artistica di Emiliano De Martino. Tre spettacoli al giorno per arrivare alla serata finale di gala di sabato 5 settembre, in programma alle 21, con la premiazione delle sei categorie in concorso, con ospiti a sorpresa, la presentazione di due film, il lancio di un libro e uno show live. Gli spettacoli in concorso verranno giudicati di sera in sera con un criterio di valutazione che sarà dato dal 50% da una giuria tecnica e dal 50% dal voto del pubblico. Al termine del Festival lo spettacolo migliore vincerà l’inserimento nel cartellone teatrale del Teatro Marconi per la stagione 2020/2021. Tante altre le premiazioni previste: come miglior attore e attrice, per la regia, il testo inedito e i costumi. Leggi su dire

La Roma liberata era stupenda, piena di umanità ... Diceva che avrebbe fatto fallire l'edicola all'angolo di corso Marconi in due giorni, ma aveva una straordinaria visione, antevedeva i grandi fatti» ...

Dove mangiare i tiramisù più buoni di Roma

Con gli anni Pompi si è allargato, e da Roma è passato ad avere anche una sede a Londra. Ha vari negozi nella capitale: in via della Croce, via Cola di Rienzo, via Cassia, via Marconi, ecc… Una delle ...

