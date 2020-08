Al Giffoni Film Festival arriva ‘Mashaà’, il corto dei talenti dello slum (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – Un ragazzo dello slum, che con un cellulare chiesto in prestito racconta come nessun altro la vita nel suo quartiere, fino a conquistare la tv nazionale: e’ la storia di ‘Mashaa’, cortometraggio scritto e interpretato dai ragazzi keniani del Dagoretti Film Center, questa settimana per la prima volta in Italia.L’appuntamento e’ domani alla rassegna sociale Giffoni Film Festival, a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, alle 12. A seguire, giovedi’, alle 0.55 e alle 8.35, il corto sara’ trasmesso sul canale televisivo Iris. Leggi su dire

zazoomblog : Giffoni Film Festival al via la 50esima edizione: giovani giurati star dal vivo e in streaming - #Giffoni… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Giffoni Film Festival: al via la 50/a edizione Taglio del nastro alle 10.30 con i… - antonellaa262 : Giffoni Film Festival: Tra gli ospiti Richard Gere. Raoul Bova ripercorrerà la sua carriera insieme ai giffoner. Pr… - Notiziedi_it : Giffoni Film Festival, al via la 50esima edizione - vocifm : Buon martedì belle Voci!?? E' in corso di svolgimento il 'Giffoni Film Festival', il festival del cinema per ragazz… -