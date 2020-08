Agenzia Riscossione: fino al 15 agosto sospesi pagamenti e cartelle (Di martedì 18 agosto 2020) 104/2020, cosiddetto Decreto agosto,, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto, Agenzia ...//www.AgenziaentrateRiscossione.gov.it . sospesi VERSAMENTI, NOTIFICHE E PROCEDURE . Il "Decreto ... Leggi su tenews

Lo riferisce la stessa Agenzia in una nota, precisando che sono stati inseriti "alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti legge cura ...Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito ...