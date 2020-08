Agente Dybala: «Lavoriamo con la Juventus per rinnovare il contratto» (Di martedì 18 agosto 2020) L’Agente di Paulo Dybala ha rilasciato una nota in cui afferma la volontà del giocatore di rinnovare il contratto con la Juventus L’Agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, ha rilasciato una nota in cui afferma che sta lavorando per il rinnovo del contratto del proprio assistito con la Juventus. Ecco le sue parole: «Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus, felice di esserlo, Lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

