Ag. Sepe: "Il Torino è la sua prima scelta", Napoli defilato per un motivo (Di martedì 18 agosto 2020) Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, conferma a Tuttosport: "La sua prima scelta è il Torino". Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Ag. Sepe: 'Il Torino è la sua prima scelta', Napoli defilato per un motivo - _JohnnyQuid_ : Ma il Torino se sta a prende Sepe? Ma piamose Sepe!!! Per rendimento in assoluto miglior portiere del campionato - Fantacalcio : Torino, si avvicina Sepe: la conferma dell'agente - ndl00 : #Sepe vuole il #Torino, lo conferma l'agente. Sarà lui il sostituto di #Sirigu? - ParmaLiveTweet : Sepe vicino all'addio? Il suo agente: 'Torino la sua prima scelta' -

Ultime Notizie dalla rete : Sepe Torino Parma, ag. Sepe: "La sua prima scelta è il Torino" TUTTO mercato WEB Torino, si avvicina Sepe: la conferma dell'agente

Torino, Sepe al posto di Sirigu? La dirigenza granata starebbe pensando di cedere Salvatore Sirigu, 33 anni compiuti a gennaio e in Piemonte dal 2017, anche per varare una linea verde che con ogni ...

UFFICIALE – Ujkani rinnova con il Torino sino al 2021

ora però c’è attesa per comprendere se Salvatore Sirigu difenderà anche nel 2020/2021 la porta granata (Luigi Sepe è la prima alternativa). Di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito della ...

Torino, Sepe al posto di Sirigu? La dirigenza granata starebbe pensando di cedere Salvatore Sirigu, 33 anni compiuti a gennaio e in Piemonte dal 2017, anche per varare una linea verde che con ogni ...ora però c’è attesa per comprendere se Salvatore Sirigu difenderà anche nel 2020/2021 la porta granata (Luigi Sepe è la prima alternativa). Di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito della ...