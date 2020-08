Ag. Hysaj: "Rinnovo? Bisogna capire le garanzie che può avere dal Napoli..." (Di martedì 18 agosto 2020) Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla situazione del calciatore albanese: "Rinnovo? La questione andrà molto più avanti, b ... Leggi su tuttonapoli

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni per fare il punto sul rinnovo del terzino albanese del Napoli. Mario Giuffredi, agente dei terzini azzurri Giovanni Di Lorenzo, ...

KKN – Giuffredi: “Di Lorenzo e Mario Rui importanti per il Napoli. Hysaj rinnova? Vedremo. Su Veretout, Sepe e Faraoni in azzurro…”

Sepe deve diventare titolare in un grande club“ “Faraoni al Napoli? Dipende tutto da Hysaj. Se va via, l’esterno del Verona può fare al caso del Napoli, ma tutto dipenderà dalle decisione del Club su ...

Sepe deve diventare titolare in un grande club" "Faraoni al Napoli? Dipende tutto da Hysaj. Se va via, l'esterno del Verona può fare al caso del Napoli, ma tutto dipenderà dalle decisione del Club su ...